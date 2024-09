Marattin: Renzi ha lacerato Iv, in centinaia stanno uscendo

"Renzi? Dal giorno alla notte ha deciso di andare con il campo largo, senza neanche avvisare nessuno. Ha lacerato la comunità politica di Italia Viva, sono centinaia i dirigenti che stanno uscendo in questi giorni". Lo ha dichiarato il deputato Luigi Marattin oggi a "Il Timone" condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di radio Giornale Radio. "Se Forza Italia può essere nostro interlocutore? Può essere. Adesso è il supporto di una coalizione a trazione populista-sovranista. Vedremo se in futuro intenderà staccarsi da quelle posizioni e costruire qualcosa di diverso al centro, ma al momento sono solo operazioni di marketing - ha aggiunto Marattin. "L'addio a Italia Viva? I risultati delle elezioni europee non dimostrano l'assenza di una domanda di un partito liberale centrale, ma dimostrano semplicemente il fallimento dei tentativi finora fatti per coprirla. Il terzo polo alle politiche di due anni fa prese l'8%, poi è stato distrutto perché si è tentato di unire due partiti personali, ma così non si costruisce mai nulla di buono. C'è un pezzo di Italia che non vuole essere costretto a votare destra o sinistra" ha concluso.