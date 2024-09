GIUDICI CONTABILI

Conti in tasca a Comuni e Regione, Fraioli nuovo pg in Piemonte

Cambio di testimone in piazza Castello dove Fraioli sarà il nuovo procuratore regionale della Corte. Una carriera tra Genova e Umbria, arriva a Torino dopo una parentesi romana nel settore Contratti segretari del Ministero della Difesa

La nomina ufficiale avverrà nei prossimi giorni (dovrà essere ratificata dal Presidente della Repubblica) ma la decisione è ormai presa. Sarà Fernanda Fraioli il prossimo Procuratore regionale della sezione piemontese della Corte dei conti. Si accomoderà nella nuova sede dei magistrati contabili, che hanno preso casa in piazza Castello 165, fino all’anno scorso sede della Regione Piemonte. E sarà proprio al governatore Alberto Cirio che Fraioli dovrà fare i conti in tasca, vista la sua funzione di difesa della buona gestione dei beni pubblici.

Classe 1960 di Roccasecca, in provincia di Frosinone, Fraioli ha cominciato la carriera a Genova e in Val d’Aosta. Mentre avanzava nelle gerarchie ha svariato tra ruolo giudicante, inquirente e di controllo. Dopo 18 anni da Vice Procuratore Generale presso la Procura umbra è tornata a Roma per fare la giudice d’appello in una delle tre sedi giurisdizionali centrali. Da tre anni ha aggiunto al suo curriculum un ruolo delicato, quello di magistrato istruttore nella Sezione dei Contratti Secretati del Ministero della Difesa. Fino alla nomina in terra subalpina, dove prenderà il posto di Letizia Dainelli che aveva assunto il ruolo di reggente dopo le dimissioni di Quirino Lorelli, in procinto di trasferirsi in Valle d'Aosta, anche lui col ruolo di procuratore regionale.