LA SACRA RUOTA

Stellantis stacca la spina alla 500 bev

La produzione dell'elettrica di casa Fiat è sospesa fino all’11 ottobre. Misura dovuta alla crisi del mercato in Europa. Un'altra doccia fredda per i lavoratori di Mirafiori. Il gruppo: "Momento turbolento, serve unità d'intenti"

La 500 elettrica a Mirafiori subirà una sospensione delle attività che si prolungherà fino all'11 ottobre. La misura, sottolinea il gruppo “è resa necessaria dall’attuale mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei”.

Stellantis fa sapere inoltre di essere fermamente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione. Il gruppo ricorda che per quanto riguarda le Carrozzerie di Mirafiori, “grazie ad un investimento di 100 milioni di euro, presto sarà potenziata la produzione della Fiat 500e con una nuova batteria ad alto potenziale, integrando nuove tecnologie per renderla più accessibile e migliorare l'esperienza cliente, ma a cavallo tra il 2025 e il 2026 sarà anche avviata la produzione della Nuova 500 Ibrida, che sarà realizzata sulla base dell'attuale 500 elettrica”. Intanto, però, i lavoratori sono a casa.

“Lo storico complesso di Mirafiori sta inoltre vivendo una profonda trasformazione con l’obiettivo di renderlo un vero e proprio polo di innovazione e sviluppo a livello globale, scelta cruciale per vincere la sfida della transizione verso la mobilità sostenibile a cui siamo chiamati” continua l’azienda. Stellantis “rimane accanto ai suoi colleghi e le sue colleghe in questo momento turbolento, con l’obiettivo di garantire continuità e crescita, confermando il ruolo dell'Italia come uno dei pilastri globali del Gruppo. Si tratta di un percorso impegnativo, che non risparmia scelte difficili e non offre soluzioni a portata di mano, ma esige unità d'intenti e visione, necessarie per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro”.

Nonostante tutto però, il governo resta ottimista e per il ministro del Made in Italy Adolfo Urso sostiene che l’obiettivo di produrre un milione di autovetture “credo che sia raggiungibile”. “Ci stiamo confrontando con Stellantis – aggiunge – e pensiamo che questo però deve essere associato a una più vasta politica industriale sull'auto che ci consente anche di avere nel nostro Paese, come hanno gli altri Paesi produttori di auto, almeno un altro produttore che possa concorre alla sostenibilità dell'intero sistema. Penso che è il momento giusto per l'Europa di decidere insieme un nuovo percorso sostenibile e di farlo in fretta. La questione dell'auto non riguarda solo l'Italia e non riguarda solo Stellantis ma l'industria automobilistica europea, come dimostra il fatto che persino in Germania, persino la Volkswagen ha dovuto annunciare la chiusura di uno stabilimento”.

Preoccupati i sindacati: “Dopo l’ennesimo annuncio di fermata alle Carrozzerie, è sempre più urgente incalzare Governo e azienda a riprendere il confronto sul futuro di Mirafiori” afferma Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino. “Con l’accordo di ieri nel reparto eDCT – sottolinea Paone – siamo riusciti a far rientrare dalla cassa integrazione 200 lavoratori delle Carrozzerie. Ci auguriamo che finché non si risolvono i problemi, questo reparto e quello dell’economia circolare riescano ad assorbire il maggior numero di lavoratori possibile. Ma senza un confronto proficuo tra governo e azienda i prossimi mesi saranno ancora complicati per le lavoratrici e i lavoratori di Mirafiori e difficilmente arriverà qualche segnale di discontinuità da qui a fine anno”.