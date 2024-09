PARTECIPATE

Gtt, scuse dell'ad "ma non mi dimetto"

Le scale mobili sono diventate le sue sabbie mobili, ma Lancione tiene duro e rilancia: "Ora l'azienda ha un bilancio in attivo". Annuncia un piano (da definire) per sistemare gli ingressi nella metro. Il rapporto col sindaco Lo Russo? "Ottimo", anche se...

Capo cosparso di cenere e un piano, ancora da definire con il Comune di Torino e Infra.To, per cambiare le 50 scale mobili esterne della metropolitana, che sono ormai vetuste e costano un occhio della testa in manutenzioni. Dopo la polemica innescata per gli impianti fermi alla riapertura della metro, dopo un mese di chiusura ad agosto, l'amministratore delegato di Gtt Serena Lancione non si sottrae a un'assunzione di responsabilità: “Desidero esprimere le mie scuse alla cittadinanza per i disagi occorsi a settembre. È il momento in cui un ad deve rendere conto a un socio (la Città, che controlla integralmente Gtt, ndr) e ai cittadini di cosa sta accadendo e di cosa faremo per migliorare la situazione”. Parla per più di mezz’ora, illustra i provvedimenti presi per salvare l'azienda dal default fino a portare gli ultimi bilanci in attivo. Solo nel primo semestre 2024, il dato più recente, c’è un attivo di 7,2 milioni, sottolinea con orgoglio.

Afferma di aver “raddoppiato la struttura” per riparare le scale mobili: erano due persone, oggi sono quattro, non proprio un esercito. L’opposizione le ribatte che i problemi delle scale mobili durano da anni, ricordandole le tante interpellanze che ne parlano. Pierlucio Firrao di Torino Bellissima mette il dito nella piaga: “L’anno scorso alla riapertura di settembre 18 scale mobili erano ferme, quest’anno erano 32”. C’è poi la questione dell’aumento dei biglietti a 2 euro, che vuol dire che “il risanamento l’hanno pagato i cittadini”, sottolinea Andrea Russi (5 Stelle), dimenticando che l'aumento ci fu pure con l'amministrazione pentastellata ma in quel caso di risanamento se ne vide poco.

Certo, resta il fatto che gli impianti sono vetusti, con un’età media di 17 anni. E circa 50 sono all’esterno, cosa che obbliga una manutenzione più frequente che “non conviene più”, spiega l’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta che in questi giorni è riuscita a schivare la polemica indirizzando il mirino sull'ad. Ora annuncia un piano a 5-10 anni per sostituirle tutte (il costo si aggira intorno ai 250.000 euro) e dotarle di una copertura così da evitare costi di riparazione monstre.

Lancione resiste: “Non ho mai pensato di dimettermi, i risultati di esercizio sono ottimi rispetto alle precedenti gestioni”. Per accelerare sui problemi, l’ad di Gtt il 18 settembre riunirà un gruppo di lavoro con l’ad di Infra.To Bernardino Chiaia, il proprietario delle scale mobili, e il professore del Politecnico Aldo Canova proprio per cominciare a impostare la soluzione al problema. Resta il nodo politico del rapporto di Lancione con Lo Russo, che in questi giorni è stato molto duro nei suoi confronti, anche per sottrarre la sua assessora dal fuoco di fila di giornali e opposizione. E quando le si chiede se la fiducia del sindaco è ristabilita, lei non ha dubbi: “Sì”. Ma la risposta definitiva arriverà soltanto l’anno prossimo, quando il primo cittadino deciderà se rinnovarle o meno l'incarico.