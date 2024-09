RIFORME

Piemonte a traino del Carroccio: pure Cirio a difesa dell'Autonomia

La Regione si costituisce davanti alla Consulta contro i ricorsi di Puglia e Sardegna. Nonostante i paletti di Tajani ("Prima i Lep") e i mal di pancia di m mezza Forza Italia il governatore dà il via libera ma manda in avanscoperta l'assessore leghista Bussalino

Andate avanti voi che a me vien da ridere, anzi da piangere. Perché ad Alberto Cirio l’idea di doversi costituire davanti alla Consulta per difendere la legge sull’Autonomia differenziata, proprio mentre il leader del suo partito Antonio Tajani pianta paletti per arginare Matteo Salvini, se non da piangere certo qualche mal di pancia glielo ha provocato. Più gli alleati (in particolare la Lega) lo pressavano per chiedergli di esporsi, più lui prendeva tempo. Fino a oggi, giorno in cui è stata approvata la delibera in giunta. È stato l’assessore (non a caso all’Autonomia) Enrico Bussalino ad annunciare che il Piemonte si costituirà in giudizio davanti alla Corte Costituzionale per sostenere la legittimità della legge Calderoli: “L’autonomia – ha dichiarato Bussalino – permetterà di migliorare i processi amministrativi e snellire gli iter burocratici che spesso rappresentano un ostacolo per cittadini e imprese. Ed è lo stesso Bussalino a sottolineare come la decisione sia stata “condivisa da tutti gli esponenti della giunta regionale”.

L’obiettivo, spiega, è “sostenere la costituzionalità della legge approvata dal decreto Calderoli e nel cui solco si posiziona la legge approvata dal Consiglio”. Una nota della Regione, inoltre, informa che la giunta ha già “incaricato un avvocato costituzionalista con pluriennale esperienza in materia di contenziosi fra Stato e Regioni, che con l’avvocatura regionale, rappresenteranno la Regione Piemonte in giudizio” in coordinamento con la Presidenza del Consiglio e le Regioni Lombardia e Veneto.

Passano pochi minuti e anche il numero uno del Carroccio in Piemonte e capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari interviene per riservare “un plauso al governatore e alla sua giunta che senza tentennamenti (!) hanno deciso di costituirsi in giudizio a seguito dei ricorsi presentati dalla Regione Puglia e dalla Regione Sardegna”. In serata arriva anche una brevissima nota di Cirio: “Il Piemonte, sull’autonomia differenziata, si muove in coerenza rispetto a quanto ha sempre fatto, difendendo una legge dello Stato, che attua la Costituzione italiana e si inserisce pienamente nel solco di quanto già approvato dal nostro Consiglio regionale”.