LA SACRA RUOTA

Salvini attacca Europa e Stellantis.

E a Urso: "No a una colonia cinese"

A Torino per l'inaugurazione del Salone dell'Auto il vicepremier sfodera la solita propaganda: "Sono preoccupato, come gli operai". E torna a prendersela con Bruxelles sul divieto dei motori endotermici dal 2035: "Follia ideologica". Ma al governo che fa?

Parla di “follie ideologiche” e “suicidio” dell’Unione europea, agita lo spettro di una catastrofe occupazionale e poi predica “buonsenso”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a Torino per l’inaugurazione del Salone dell’Auto, torna a parlare delle scelte dell’Europa, in particolare quella di vietare i motori endotermici – diesel e benzina – a partire dal 2035. “La prossima settimana sarò a Budapest con i ministri dei Trasporti dell’Ue per fare prevalere il buonsenso sull’ideologia.

“Mettere fuori legge benzina e diesel nei prossimi 10 anni è un suicidio sociale, ambientale ed economico senza senso” dice il leader della Lega. “L’obiettivo – prosegue – è quello di tutelare l’ambiente, ma anche 15 milioni di posti di lavoro. Da ministro sto cercando un equilibrio tra il diritto alla mobilità dolce, per chi usa la bicicletta e il monopattino, e chi usa l’auto per diletto e lavoro. Chi vuole espellere l’auto della città danneggia le lavoratrici e i lavoratori”. Difende il mezzo e anche i motori tradizionali, chiede una transizione più dolce e soprattutto nessuna forzatura ideologica. Argomenti su cui Salvini è allineato con altri produttori europei, a partire da Stellantis.

Il rischio è che ci siano gruppi, più avanti sull’elettrico, in grado di invadere il mercato europeo a scapito dei marchi storici del Vecchio Continente. Per questo dichiara di essere “a favore del libero mercato però non possiamo diventare una colonia cinese. Dobbiamo permettere all’industria italiana di continuare a lavorare, poi arrivano i cinesi e ognuno è libero di scegliere”. Una strizzatina d’occhi a Stellantis cui poi non lesina anche una dura stoccata: “Sono fiducioso sul futuro dell'auto, su quello di Stellantis dovreste chiedere ai proprietari per capire come sono stati utilizzati i miliardi e miliardi di euro di finanziamento e di contributi pubblici negli anni e qual è il futuro industriale. Avere per un mese Mirafiori rallentata preoccupa me come preoccupa gli operai”.

Parole che pronunciate sotto la Mole – dove il destino di Stellantis e dei suoi investimenti ha il suo banco di prova a Mirafiori, nuovamente ferma – andrebbero accompagnate da impegni precisi e stringenti da parte del Governo per difendere e rilanciare un settore cruciale dell’industria nazionale. I tavoli di Urso, finora inconcludenti, le ventilate ipotesi di investimenti stranieri – gruppi cinesi che però pare stiano frenando – una politica industriale che vada oltre i proclami.

“Sono fiducioso sul futuro dell’auto, su quello di Stellantis dovreste chiedere ai proprietari per capire come sono stati utilizzati i miliardi e miliardi di euro di finanziamento e di contributi pubblici negli anni e qual è il futuro industriale. Avere per un mese Mirafiori rallentata preoccupa me come preoccupa gli operai”, è stato l’ennesimo attacco di Salvini al gruppo guidato da Carlo Tavares. “Dal punto di vista del governo combatto perché tutti i motori possano continuare a essere prodotti, venduti e comprati”, ha aggiunto il leader leghista che a proposito delle trattative con gruppi cinesi di cui “si occupa il ministro Urso” ha aggiunto: “io sono per il libero mercato, però non possiamo essere una colonia cinese. Dobbiamo permettere all’industria italiana di continuare a lavorare, poi arrivano i cinesi e ognuno è libero di scegliere”.