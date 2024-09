GIUSTIZIA

"Indulto e amnistia per svuotare le carceri"

S'insedia il nuovo procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti. "Il sovraffollamento produce morte, illegalità e disapplicazione della Carta costituzionale". Nel suo mandato "attenzione massima" a mafia e antagonismo

Indulto e amnistia, opportunamente calibrati con “cautela” solo su una parte della popolazione detenuta, sono “l’unico strumento efficace per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri”. A dirlo oggi a Torino è il nuovo procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti, durante il discorso di insediamento. Originaria di Sabaudia (Latina), Musti ha ricordato di avere trascorso fra Torino e Alessandria gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Ritengo – ha affermato – che l’unico strumento efficace che consente di contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, che è la madre di tutti i mali perché produce morte, illegalità e disapplicazione della Carta costituzionale, è una scelta che traduco brevemente con due termini: indulto e amnistia”. Secondo Musti si tratta comunque di “istituti che devono trovare applicazione con le opportune cautele ed essere intesi come eccezionali forme di intervento a favore di quella parte di popolazione carceraria che vede nel quotidiano la graduale fine della loro speranza di vita e di futuro”.

Precisando di voler essere chiamata “procuratore generale” e non “procuratrice”, Lucia Musti ha spiegato di avere scelto la sede piemontese, dopo avere operato a Cagliari, Trieste, Bologna e Gela, “perché raccogliere le sfide e misurarsi con un distretto diverso da quelli che si conoscono è un’occasione straordinaria di servire il mio Paese e di crescita umana e professionale”.

Per quanto riguarda la sua attività, il nuovo pg ha assicurato che la sua “massima e personale attenzione sarà riservata ai processi di criminalità mafiosa e ai processi riferibili a gruppi della federazione anarchica informale e all’antagonismo”. In materia di criminalità organizzata il neo procuratore ha affermato che si tratta “di un fenomeno a me ampiamente noto in quanto provengo da una realtà distrettuale (l’Emilia-Romagna, ndr) analoga a quella del Piemonte che vede gli insediamenti mafiosi ormai consolidati e inseriti nella società e nell’economia locale”. A proposito dei processi che riguardano l’antagonismo ha detto che vi si impegnerà in egual misura “anche per gli effetti del sovvertimento dell'ordine democratico che ne possono scaturire”. Musti ha dedicato un passaggio del suo intervento “alla tutela delle fasce deboli e alla tutela del lavoro”, sottolineando che il suo pensiero “va alle cinque vittime della strage di Brandizzo”.