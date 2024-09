SACRO & PROFANO

Repole alla prova della "resistenza"

L'arcivescovo di Torino gode di maggiore popolarità fuori della Chiesa dove invece deve fare i conti con dissensi sempre più espliciti nel clero diocesano. Ma lui si consola con gli applausi alla festa della Fiom. Debuttano i nuovi ministeri laicali

L’anno pastorale ripartirà con l’assemblea del clero di Torino e Susa che si terrà al Santo Volto il 23 settembre e c’è attesa per gli annunci che l’arcivescovo Roberto Repole farà in quell’occasione. Soprattutto in riferimento a spostamenti e nomine che quest’anno non hanno avuto luogo, come sempre avveniva a partire dal primo settembre, a causa, si dice, di “resistenze” e di vari rifiuti ricevuti. Solitamente, il clero non manifesta dissensi, almeno apertamente, ma questa volta per l'arcivescovo non sarà così facile ottenere applausi scroscianti, la platea che si troverà di fronte non è certo quella della Fiom o del Pd dove il gioco è facile e guadagnare consensi non costa nulla.

***

Il 10 settembre scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per i corsi di formazione ai “nuovi ministeri laicali” di accolitato, lettorato, catechista, referente per la carità e l’azione sociale e di guida delle comunità in équipe. Su quest’ultima figura si stanno appuntando le attenzioni di molti, in quanto essa sarà posta a capo di quelle parrocchie prive di parroco che dovranno così abituarsi ad avere un laico espresso dalla comunità come loro pastore. Il termine pastore, come denominazione di un ministero istituito, non si ritrova mai nelle fonti del primo millennio e il suo uso, per riferirsi ad un ministro di culto, inizia con i riformatori, in particolare Giovanni Calvino e Ulrico Zwingli che lo preferirono ai termini prete o vescovo per distanziarsi dall’uso e dal significato sacramentale che ne fa il cattolicesimo. Non siamo ancora a questo, ma ci arriveremo. Per adesso si inizia soft trattandosi di far digerire la presenza alla gente, poi si vedrà. In fondo, anche l'arcivescovo anglicano Thomas Cranmer riuscì a convertire gli inglesi al protestantesimo iniziando dagli altari che furono manomessi e rimossi (utilizzando le pietre sacre come soglie per le porte) e sostituiti con semplici tavoli...

***

A Brindisi, durante i tradizionali festeggiamenti in onore dei santi patroni, San Lorenzo e San Teodoro di Amasea, prima dello spettacolo pirotecnico seguito dalla processione, dopo l’intervento di cinque minuti del sindaco della città ha preso la parola l’arcivescovo monsignor Giovanni Intini: un lungo discorso, tutto intriso di temi politici e sociali, durato venti minuti e che ha provocato i borbottii della gente, poi ironici applausi e infine le grida di «Basta!». Il verboso arcivescovo ha proseguito imperterrito ma l’indomani, durante la Messa solenne, dopo la proclamazione del Vangelo, si è limitato a dire: «Accogliamo nel silenzio la parola di Dio, che è stata seminata nei nostri cuori». Il caso sembrava chiuso ma il Pd locale è intervenuto – come neanche la Dc degli Anni Cinquanta – con un comunicato in difesa di monsignor arcivescovo e della sua logorrea prendendosela con chi non ha saputo apprezzarne le sue parole: «Il Pd di Brindisi si augura che tutti i cittadini possano riflettere sulle parole dell’arcivescovo e possano unirsi nello sforzo di costruire una società più giusta e solidale, in cui nessuno si senta abbandonato o escluso». Soltanto il 12 giugno scorso, papa Francesco aveva ribadito la necessità che le omelie non durassero più di dieci minuti: «L’omelia deve essere breve: un’immagine, un pensiero, un sentimento, non oltre gli otto minuti perché dopo quel tempo si perde l’attenzione e la gente si addormenta, e ha ragione. I preti a volte parlano tanto, e non si capisce di cosa parlano». L’allora cardinale Joseph Ratzinger disse al giornalista Vittorio Messori: «Per me una conferma della divinità della fede viene dal fatto che sopravvive a qualche milione di omelie ogni domenica».

Ma rimaniamo nelle feste patronali e nelle sagre di paese dove il connubio Chiesa progressista e Pd si fa più evidente. A Reggio Calabria nell’ambito dei festeggiamenti per la patrona del 17 settembre, Maria della Consolazione, si esibirà Fedez, cioè l’ex signor Ferragni, e la cosa ha suscitato qualche perplessità in alcuni parroci che hanno ricordato la maglietta del cantante con Topolino al posto di Gesù Cristo e che, con cachet che variano dai 100 ai 130 mila euro, fa della propria produzione musicale spesso un attacco e uno sberleffo alla fede. Pronta la reazione dell’arcivescovo, monsignor Fortunato Morrone che, invece di difendere i suoi preti dagli attacchi del sindaco targato Pd, li ha redarguiti: «La Chiesa è chiamata ad accogliere tutti, anche chi si oppone alla fede cattolica». Dunque, accogliere tutti. Ma ne siamo proprio certi? A Nichelino per la festa del patrono San Matteo il sindaco Pd ha cancellato ex auctoritate il concerto di Povia, cantante schierato contro l’aborto. Diversamente da Reggio Calabria nessun prete e meno che mai nessun vescovo ha azzardato una minima obiezione. In conclusione, Povia viene escluso perché è divisivo, Fedez invece no perché bisogna dare voce a tutti, anche ai blasfemi. Una delle cose che il Pd ha ereditato dal Pci è la doppia morale, il “doppiopesismo”, l'ipocrisia. Ben più grave è che qualche vescovo, diventato appendice del partito della Schlein, faccia lo stesso condannandosi all’insignificanza.

***

La redazione di Libération, il giornale della gauche caviar e degli intellò, secondo cui non è possibile essere razionali e moderni e contemporaneamente credere in Dio, soprattutto il Dio della Rivelazione e della tradizione cattolica, è preoccupata. Secondo un’indagine recente, si sta registrando fra i giovani in Francia un incremento dei battezzati fra i giovani tra i 18 e i 25 anni, una tendenza confermata in aumento: a Pasqua 2024 i battezzati sono stati 7.135 adulti con un aumento del 30% rispetto al 2023 e i battesimi tra gli adolescenti hanno registrato addirittura una crescita del 50%. Tutto ciò se si considera che in Francia l’educazione religiosa è pressoché scomparsa e fin dalla scuola dell’infanzia vengono inculcati ai giovani i dogmi laicisti, praterie aperte alla diffusione dell’islamismo. A fronte di questi dati, Jean-Paul Sartre, fondatore di Libération, confermerebbe il suo celebre assunto: «L’inferno sono gli altri», specie – diciamo noi – i convertiti al cattolicesimo! Un tempo una notizia del genere avrebbe rallegrato la gerarchia della Chiesa. Adesso no, perché chi ha chiesto il Battesimo e di essere incorporato a Cristo nel suo Corpo mistico che è la Chiesa cattolica, è stato, secondo quanto dichiarato, colpito dalla liturgia tradizionale e quindi visto con sospetto. Sono anime di serie B.

***

Sulla strage di Paderno Dugnano, dove un figlio ha sterminato la famiglia, ha colpito il mutismo della Chiesa ufficiale, sempre pronta a intervenire su qualunque argomento politico. Eppure, la questione del Male e dell’abisso del cuore umano dovrebbe essere di sua competenza. Così il buon cappellano del carcere Beccaria, dove è detenuto il giovane, don Claudio Burgio, è apparso smarrito e ha parlato come un assistente sociale, ammettendo onestamente il fallimento della Chiesa: «Anche noi preti non riusciamo più a dare risposte convincenti, credibili, provocatorie nel senso buono... Anche noi come Chiesa balbettiamo di fronte ai grandi interrogativi della vita». I vescovi e i preti non osano più parlare del Maligno e annunciare agli uomini Dio e la Salvezza per non essere giudicati sorpassati.

Persino Michele Serra, l’intellettuale di riferimento della sinistra radicale e liberal, rispondendo a un lettore sul tema del Male, ricorda un amico cattolico che molti anni fa gli disse: «Il problema di voi laici è che non credete più nel Male», che era un modo diretto per dire siete dei relativisti etici, avete rinunciato al giudizio, siete disarmati e imbelli di fronte alla ferocia e alla perversione. Se quelle parole mi sono rimaste impresse è perché contengono un nucleo di verità: è vero che tendiamo a giustificare tutto, anche i crimini più abbietti come l’effetto di una patologia, o di emarginazione. I giornali grondano di pensose indagini sui perché e i percome quella persona ha levato un’arma sui suoi simili senza ragione apparente. Alcuni crimini sono di una tale, odiosa insensatezza che il solo significato “leggibile” è, appunto, avere reso un servigio al Male». L’amico di Michele Serra doveva proprio essere un cattolico d’antan. Oggi il «cattolico adulto», formato nelle facoltà teologiche, si limiterebbe a dire soltanto – come fanno molti ecclesiastici – che il Male è un mistero, che Satana è una figura allegorica di non si sa bene cosa e che il relativismo era una fissazione di Benedetto XVI.