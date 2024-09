Il ritorno di Lamberti

I meloniani sono davvero a corto di personale. Per il posto nel cda della Fondazione Teatro Stabile di pertinenza del governo hanno dovuto attingere a una “vecchia gloria” della destra torinese, Manuela Lamberti, designata dal nuovo titolare del Collegio Romano, Alessandro Giuli, ma inserita nell’ultimo pacchetto di nomine del suo predecessore, Gennaro Sangiuliano. Classe 1970, di professione avvocato, militante del Fuan durante gli anni dell’università, Lamberti è una vecchia conoscenza del piccolo mondo culturale subalpino, essendo stata per 13 anni consigliera dello Stabile dove vi arrivò, raccontano i maligni, per un provvidenziale misunderstanding: la sua candidatura abbreviata in “M. Lamberti” venne infatti scambiata per la quasi omonima Mimita Lamberti, storica dell’arte e intellettuale organica della gauche cittadina.