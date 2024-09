Ferrari premiata per il design al Salone di Torino

Un nuovo prestigioso riconoscimento ha premiato il lavoro svolto dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, ed è arrivato da parte del Salone dell'Auto di Torino 2024, per aver disegnato modelli incredibili che hanno fatto la storia di Ferrari e del design automotive. Nel corso della kermesse automobilistica a cielo aperto, inoltre, nella cornice di piazzetta Reale, di fronte a Palazzo Reale e piazza Castello, sono stati esposti 50 modelli che hanno scritto la storia del design come tributo alla passione per l'automobile. Nell'area dedicata alle Ferrari, vicino ad alcuni celebri modelli del Cavallino Rampante, tra i quali una Purosangue, una 296 GTB, ed una 308 GTB, ha fatto bella mostra di sé anche una SF90 XX Spider da 1030 CV prodotta in soli 599 esemplari. Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer) è stato presente alla parata che celebra il design di tutti i tempi con i più esclusivi prototipi realizzati dai grandi carrozzieri italiani per le vie del centro del capoluogo piemontese, viaggiando a bordo della Ferrari Roma Spider.