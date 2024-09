La strana coppia

Dicono che… sia già stata ribattezzata “la strana coppia”. Che ci fanno insieme l’ex capo ufficio stampa di Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, oggi titolare del portale Il Turinista, e l’ex numero uno dell’Unione industriali di Torino Licia Mattioli? A quanto pare lui ha avuto l’idea, lei l’ha realizzata e così è nato il Tennis Diamond: una racchetta d’oro o d’argento, anche nella versione con diamante all’interno, che i due stanno lanciando in questi giorni online e sui pannelli promozionali delle principali stazioni della metropolitana. Un gioiello per rendere omaggio alla tradizione orafa piemontese e alla nuova vocazione sportiva del capoluogo, proprio nei giorni in cui si riprende a respirare aria di Atp Finals.