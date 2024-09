FIANCO DESTR

FdI ipoteca le case popolari e stoppa i concorsi in Piemonte

Le mani dei meloniani sull'agenzia che gestisce quasi 30mila alloggi. L'assessore Marrone blocca le assunzioni e spedisce l'avviso di sfratto al presidente Bolla (Forza Italia). La lettera che congela ogni procedura sul personale. Casella opzionata per il fidato Pedrini

Una roccaforte elettorale. Fratelli d’Italia ha messo non solo gli occhi, anche le mani, sulle case popolari. Migliaia di alloggi di edilizia pubblica, in gran parte collocati nei quei quartieri periferici sorti con il boom economico e demografico di Torino, che nel secolo scorso hanno ammortizzato il flusso di famiglie provenienti dal Sud Italia. Nell’area metropolitana sono oltre 28mila di cui 17.800 nella cinta daziaria del capoluogo. Ci vivono complessivamente quasi 60mila persone che per decenni hanno avuto nei partiti della sinistra i loro naturali interlocutori, mentre oggi trovano ascolto nella destra sociale che promette ordine e sicurezza laddove oggi sono altri immigrati a fare paura.

Nei prossimi giorni il Consiglio regionale del Piemonte dovrà nominare i nuovi vertici delle Atc, le Agenzie per la casa di Piemonte Nord, Sud e di Torino. Gli enti che gestiscono questo ingente patrimonio edilizio e s’interfacciano con gli inquilini. Ed è proprio nel capoluogo, dove il patrimonio edilizio è decisamente più ingente, che sono iniziate da tempo le grandi manovre. Il nuovo assessore alla Casa è Maurizio Marrone, primo eletto del partito di Giorgia Meloni a Torino, che ha combattuto nei convulsi giorni in cui si è formata la nuova giunta per ottenere quella delega giudicata strategica per la sua macchina del consenso. Ed è stato proprio lui a scrivere la missiva, datata 9 settembre, con la quale ha intimato all’attuale presidente Emilio Bolla (ex consigliere regionale di Forza Italia) di “non procedere all’adozione di provvedimenti amministrativi implicanti ulteriori aggravi di spese e oneri, tra i quali certamente vanno comprese le nuove assunzioni di personale, ed eventuali scorrimenti di graduatorie”. Concorsi bloccati, nuovi inserimenti congelati, il tutto in ossequio a una “condotta cauta e prudente in attesa di avere un quadro complessivo delle risorse disponibili”. Il mandato dell’attuale presidente volge al termine ed è evidente l’intenzione dei meloniani di stoppare ogni procedura che ricadrà, di fatto, sulla nuova governance.

È noto ormai come l’Atc di Torino sia già stata opzionata da Marrone, con buona pace degli alleati. La selezione è aperta e si concluderà all’inizio di ottobre. Il nome su cui sta puntando l’assessore è quello di Maurizio Pedrini, già suo collaboratore nella passata legislatura, segretario cittadino di Fratelli d’Italia oltreché presidente e amministratore delegato di Case Atc Servizi, società in house dell’agenzia subalpina. Un fedelissimo a presidio del fortino: meglio che sia lui a occuparsi di assunzioni e promozioni. Al povero Bolla difficilmente basterà la sferzata impressa in questi mesi nel recupero degli alloggi occupati (ben 21 solo negli ultimi due mesi). Una svolta law and order che tuttavia non ha convinto il principale azionista del centrodestra piemontese.