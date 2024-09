PALAZZO BERLAYMONT

Fitto vicepresidente Ue "leggero": Coesione ma non l'Economia

Ursula von der Leyen affida un ruolo esecutivo al ministro italiano in barba alle proteste di socialisti, liberali e verdi. "L'Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta". Meloni esulta: "Torniamo centrali in Europa"

Ursula von der Leyen ha presentato questa mattina la squadra e i portafogli della nuova Commissione europea. In una riunione a Strasburgo con i leader dei gruppi e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, von der Leyen ha spiegato che i vicepresidenti saranno sei. tra cui una al commissario italiano Raffaele Fitto, che ha suscitato polemiche tra socialisti, verdi e liberali. Il ministro italiano sarà vicepresidente esecutivo responsabile per la Coesione e le riforme. Ma non all’Economia, delega attualmente ricoperta da Paolo Gentiloni e che l’Italia sperava di mantenere e addirittura di integrare con la supervisione sul Pnrr che invece dovrà condividere con il collega lettone. Quello della presidente è solo un annuncio: nelle prossime settimane i candidati commissari parteciperanno a delle audizioni al Parlamento Europeo che, fra novembre e dicembre, dovrà esprimersi in blocco sulla Commissione proposta da von der Leyen.

La presidente Ursula von der Leyen ha parlato alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento Ue, poi ha svelato la sua squadra in una conferenza stampa. Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte: la spagnola Teresa Ribera, la finlandese Henna Virkkunen, il francese Stéphane Séjourné (che all’ultimo ha preso il posto di Thierry Breton nella casella destinata alla Francia), la estone Kaja Kallas, la romena Roxana Minzatu e l’italiano Fitto. Cinque i nuovi portafogli che von der Leyen propone per il nuovo esecutivo Ue. La proposta prevede i commissari al Mediterraneo, alla Difesa e Sicurezza, al Commercio e alla Sicurezza economica. Un unico portafoglio includerà Energia e Politiche Abitative ed un altro si focalizzerà su Fisco, Clima e Crescita Verde. Ieri sera era arrivato l’atteso (ma ancora informale) via libera dei gruppi della maggioranza.

Rispetto a cinque anni fa, sulla lista dei nuovi commissari fino all’ultimo è stato mantenuto il riserbo, dovuto anche a una certa instabilità delle ipotesi di deleghe da assegnare. Tra i principali nodi che la presidente della Commissione ha dovuto affrontare c’è stato quello della vicepresidenza esecutiva da destinare a Raffaele Fitto. Il ministro italiano avrà la delega alla Coesione e alle Riforme e manterrà il ruolo pensato per lui prima della protesta di socialisti, liberali e verdi: quello cioè di una vicepresidenza forte. Il tutto nonostante il voto contrario a von der Leyen sia di Giorgia Meloni in seno al Consiglio europeo sia di FdI alla Plenaria di luglio. “Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita”, ha detto von der Leyen presentandolo. “L’Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione”. La premier italiana Meloni ha commentato: “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”.

La spagnola Teresa Ribera sarà la vicepresidente esecutiva della prossima Commissione europea responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre il francese Stéphane Séjourné sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale. A ottenere una vicepresidenza esecutiva (oltre a Fitto) a sorpresa sono anche la finlandese Henna Virkkunen, che guiderà la digitalizzazione Ue, e la romena Roxana Minzatu, responsabile per i talenti e le competenze.

L’esecutivo sarà composto per il 40% da donne. Ecco i nomi annunciati: il lituano Andrius Kubilius è il nuovo commissario alla difesa. Si occuperà anche di aumentare la capacità industriale del settore bellico. La slovena Marta Kos sarà la Commissaria all’allargamento e per il vicinato orientale. Si occuperà anche del sostegno all’Ucraina e alla sua ricostruzione, e aiuterà i Paesi candidati nel loro percorso d’ingresso nell’Ue. L’austriaco Magnus Brunner sarà commissario agli Affari interni e alle migrazioni. Il danese Dan Jorgensen è commissario all’Energia e alla Casa. Il greco Apostolos Tzitzikostas commissario ai Trasporti e Turismo. Il lussemburghese Christophe Hansen sarà commissario all’Agricoltura. Per i Paesi Bassi Wopke Hoekstra è commissario per il clima. La portoghese Maria Luís Albuquerque sarà la commissaria responsabile per i Servizi finanziari, i risparmi e l’Unione degli investimenti. Il lettone Valdis Dombrovskis avrà un doppio ruolo. Sarà il commissario all’Economia e alla produttività. E avrà il ruolo di commissario per l’attuazione e la semplificazione. Lo slovacco Maroš Šefčovič sarà commissario per il commercio e la sicurezza economica. Si tratta di un nuovo portafoglio che comprende anche la politica doganale. Avrà anche un secondo incarico: Commissario per le Relazioni inter-istituzionali e la trasparenza. La croata Dubravka Šuica sarà il commissario per il Mediterraneo. E sarà responsabile del più ampio vicinato meridionale. Lavorerà a stretto contatto con Kaja Kallas per sviluppare i nostri interessi condivisi con la regione. Il ceco Jozef Síkela sarà il commissario per i partenariati internazionali. Il maltese Glenn Micallef sarà Commissario per l’Equità Intergenerazionale, la Cultura, i Giovani e lo Sport. La belga Hadja Lahbib sarà la commissaria per la preparazione e la gestione delle crisi. Si tratta di un altro nuovo portafoglio che esaminerà la resilienza, la preparazione e la protezione civile. Il polacco Piotr Serafin sarà il Commissario al Bilancio, alla Lotta antifrode e alla Pubblica Amministrazione. Si concentrerà in particolare sulla preparazione del prossimo bilancio a lungo termine. L’irlandese Michael McGrath sarà commissario per la Democrazia, la Giustizia e lo Stato di diritto. Ha la responsabilità di portare avanti lo Scudo europeo per la democrazia.