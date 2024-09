POLVERE DI (5) STELLE

Gli elettori M5s stanno con Conte: "Intesa col Pd e no ai due mandati"

Sette su dieci danno ragione all'ex premier nella disfida con il fondatore. Una base profondamente mutata rispetto a quella delle origini è pronta ad abiurare sui pilastri fondanti. Così il "Partito di Bibbiano" diventa un affidabile alleato

Pronti a sconfessare Beppe Grillo. Nel Movimento 5 stelle più di sette elettori su dieci stanno con Giuseppe Conte nella disfida in corso tra politica, soldi e carte bollate. Secondo una rilevazione di Swg, (effettuata tra l’11e il 16 settembre con metodi Cati, Cami e Cawi su un campione di 1.300 soggetti maggiorenni) il 74 percento di chi vota M5s pensa che sia l’ex premier ad avere “più ragione”, mentre solo il 14% sta dalla parte di Grillo e gli altri restano in una posizione terza, divisi tra “Nessuno dei due” e “Non saprei”.

In caso di scissione, “ovvero se Conte fondasse un nuovo movimento e il M5s rimanesse a Grillo e Raggi” il 68 percento degli elettori pentastellati resterebbe fedele all’ex primo ministro, mentre il 21 sceglierebbe Grillo e Raggi. Uno scenario che vedrebbe Conte a capo di un partito finalmente tutto suo, senza la lunga ombra di garanti, elevati e fondatori con cui doversi ogni giorno confrontare, mentre dall’altra parte il Movimento 5 stelle potrebbe tornare simile a quello delle origini, con posizioni più radicali su temi etici, ambientali e di politica estera. Di certo l’avvocato appulo ne uscirebbe profondamente ridimensionato proprio ora che si avvia a trattare con Elly Schlein il suo eventuale ingresso nel campo largo. Un matrimonio al quale potrebbe presentarsi con una dote elettorale decisamente meno cospicua dell’attuale.

Tra le questioni al centro del braccio di ferro tra Grillo e Conte c’è la regola dei due mandati, considerata un “pilastro” del Movimento dal comico genovese (assieme al nome e al simbolo), mentre il leader è pronto a metterci mano anche per saldare il consenso del suo gruppo dirigente, preoccupato di dover passare la mano. Una prima concessione sull’argomento avvenne già nel 2019 quando l’allora capo politico Luigi Di Maio introdusse il mandato zero per i consiglieri comunali e municipali. A dirla tutta Grillo ha ragione quando afferma che il limite dei mandati è un pilastro di quel M5s nato anche contro i “politici di professione”, che chiamava “portavoce” i suoi onorevoli eletti giacché il loro unico compito era quello di portare le istanze della base nelle aule parlamentari e dei consigli regionali e comunali. In dieci anni, però, tutto è cambiato e anche gli elettori oggi sono decisamente meno intransigenti di un tempo: oggi, infatti, solo il 22 percento di essi ritiene che la regola dei due mandati vada mantenuta senza eccezioni (a giugno era il 32% a dimostrazione dell’accelerazione impressa dallo stesso Conte alla metamorfosi), mentre il 52% sostiene che andrebbe “mantenuta ma prevedendo la possibilità di fare delle eccezioni”. Secondo il 19% degli intervistati andrebbe addirittura “abolita”.

E a proposito di abiure anche sulle alleanze i grillini (ex grillini) sono diventati di bocca buona. Il 50% degli elettori è favorevole a un’intesa con Pd (il “Pd meno elle”, il “Partito di Bibbiano”) e Avs. Un ulteriore 9% vorrebbe dentro anche Italia Viva di Matteo Renzi. E solo il 33% è ancora fermo sulla volontà di andare da solo. Insomma, pare proprio non sia Conte ad aver voltato le spalle a Grillo, ma i suoi stessi elettori.