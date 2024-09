CULTURAME

Il cielo sopra Torino, da Berlino al Museo del Cinema

Dopo aver diretto la Berlinale torna nella sua città natale. Resterà in carica per cinque anni. La scelta da parte del Comitato di Gestione dell'Ente è stata unanime. Ringraziamenti all'uscente De Gaetano per i risultati ottenuti

Il Museo Nazionale del Cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo ha un nuovo direttore. Si tratta di Carlo Chatrian, scrittore e giornalista, di professione consulente museale. Chatrian, la cui scelta è stata unanime, resterà in carica per cinque anni. Il Comitato di gestione dell’ente ne ha apprezzato infatti la visione strategica, maturata nel corso della lunga esperienza internazionale, e la notevole chiarezza di vedute in relazione al posizionamento del museo negli anni a venire, ritenendo il suo profilo il più idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore della Fondazione. Originario di Torino, dove è nato nel 1971. Chatrian ha iniziato la sua carriera collaborando con riviste di cinema. È stato programmatore e consulente di diversi enti e istituzioni come Filmmaker Doc di Milano, Alba International Film Festival (di cui è stato anche vicedirettore), Courmayeur Noir in Festival, Festival dei popoli di Firenze, Cinéma du Réel di Parigi, Cinémathèque suisse di Losanna, Visions du Réel di Nyon e direttore della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste. Dal 2012 al 2018 è stato direttore artistico del Festival di Locarno, e dal 2020 al 2024 direttore artistico del Festival di Berlino.

«Accolgo questa nuova avventura con entusiasmo», ha dichiarato il neo-direttore. «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il personale del Museo – ha aggiunto – e di affiancare la loro competenza e professionalità mettendo al servizio di quest’istituzione, che sento vicina, le conoscenze maturate in anni di lavoro all’estero e la passione che da sempre mi anima». Chatrian subentra a Domenico De Gaetano, che ha guidato il museo torinese dal 2019, trasformandolo in un polo culturale attrattivo e di spessore internazionale, aprendolo ai nuovi linguaggi del cinema.