CRONACA VERA

Auto sulla folla in piazza San Carlo, indagata la pilota

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto lo scorso 15 settembre alle 12,17 in piazza San Carlo durante una manifestazione del Salone dell’Auto, in cui sono rimaste ferite in modo lieve dodici persone. A finire nel registro degli indagati, con l’accusa di lesioni colpose, è la guidatrice della Lancia Rally 037 Barbara Riolfo che, perdendo il controllo della sua auto, si è schiantata contro le transenne che delimitavano il percorso. L’apertura del fascicolo, come precisa una nota della Procura, è scaturita dalla querela presentata da alcuni feriti alla Polizia municipale che ha condotto una prima istruttoria per accertare i fatti. Originaria di Alba, la Riolfo ha fatto sapere di essere pronta a risarcire tutti i feriti, dopo essersela presa con i tanti hater che l'hanno presa di mira sui social dopo l'incidente.