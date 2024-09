In calo le vendite di auto in Europa, -36% le elettriche

Forte calo per le vendite di auto in Europa occidentale. Le immatricolazioni nei Paesi Ue, Efta e Regno Unito nel mese di agosto sono state 755.717, il 16,5% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 8.661.401, con una crescita dell'1,7% sull'analogo periodo del 2023. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Pesa il forte calo delle auto elettriche pari nel mese di agosto al 36%, mentre considerando solo l'Unione Europea la flessione è del 43,9%.