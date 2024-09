Casa popolare per Nigra

Dicono che… alla fine dovrebbe ottenere uno strapuntino. È in pole position per un posto nel consiglio di amministrazione dell’Atc di Torino Alberto Nigra, una vita (politica) fa deputato e segretario dei Ds sotto la Mole, poi passato ai Socialisti e dopo ancora in Azione, dove da responsabile degli Enti locali provocò una delle prime scissioni nel partito di Carlo Calenda (nulla a confronto con l’emorragia di parlamentari e dirigenti locali che sta fronteggiando adesso). Alle amministrative del 2021, infatti, traslocò nel centrodestra e fu promotore della lista Progresso Torino, sorella minore della Torino Bellissima di Paolo Damilano. Alle ultime regionali si è schierato al fianco di Alberto Cirio: ed è proprio la lista civica del presidente ad aver opzionato quel posto per lui.