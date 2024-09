Traforo Bianco: Unione montana Valle Susa, preoccupa traffico

"La nuova chiusura del Traforo del Monte Bianco, con la conseguente intensificazione del traffico sul Traforo del Frejus e sull'autostrada A32, torna a sollevare una serie preoccupazioni riguardo alle condizioni della viabilità in Val di Susa. Purtroppo, le richieste avanzate per un incontro con la Prefettura di Torino non hanno ancora ricevuto risposta". Lo scrive in una nota l'Unione montana Valle Susa. "Dal 4 settembre, data in cui il presidente dell'Unione montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, e il presidente dell'Unione montana Alta Valle Susa, Mauro Carena, hanno indirizzato una lettera ufficiale al prefetto di Torino, Donato Cafagna, le difficoltà di circolazione lungo la Valle di Susa non si sono risolte. Criticità che si ripercuotono sull'utenza ordinaria e sul settore turistico, vitale per una significativa parte del territorio, ma anche sulla sicurezza e sull'ambiente, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, già segnalati lo scorso anno. Nonostante la serietà di questi problemi e la richiesta di interventi tempestivi, il prefetto di Torino non ha ancora fornito un riscontro, né convocato gli attori coinvolti per discutere possibili soluzioni. Il perdurare di questa situazione, aggravato dall'impossibilità di una riapertura del Monte Bianco prima di dicembre, rende necessario un immediato confronto tra le istituzioni per individuare misure di mitigazione".