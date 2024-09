Grave un operaio caduto da tre metri in una banca

Incidente sul lavoro, nelle prime ore della mattina, a Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola). Secondo le prime informazioni, un operaio è caduto da un'altezza di circa tre metri mentre stava intervenendo sulla controsoffittatura in una banca. E' stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Novara, ma non sarebbe in pericolo di vita.