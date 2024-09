Funzionari giudiziari, "stato di agitazione per gestione iniqua"

I funzionari giudiziari qualificati in servizio nei distretti di Corte d'Appello "di tutto il territorio nazionale proclamano lo stato di agitazione: reclamano equità e coerenza nella gestione del personale giudiziario". Lo si legge in una nota dell'Unione funzionari Giudiziari qualificati. Il riferimento, viene spiegato nel comunicato, è agli "ultimi reclutamenti di cancellieri esperti e di direttori avvenuti, rispettivamente, con procedure estremamente semplificate per i cancellieri, e la previsione di titoli che hanno di fatto favorito l'ingresso di ex avvocati e magistrati onorari (che peraltro, sorprendentemente, non hanno sospeso l'attività, ma sono autorizzati a svolgere entrambe le funzioni) e con procedure 'blindate' per i direttori, che hanno impedito persino la partecipazione ai funzionari giudiziari qualificati sebbene in possesso di anzianità di servizio pluridecennale nel Ministero della Giustizia e titoli accademici specialistici favorendo, anche in questo caso, ex avvocati e magistrati onorari". Allo stato la gestione "iniqua del personale giudiziario - si legge ancora - sta provocando allarmanti fratture tra il personale in servizio appartenente ai diversi profili che certamente non giovano al buon andamento della Giustizia". Pertanto, prosegue la nota, "si chiede al Ministro della Giustizia di voler sanare questa frattura impegnandosi affinché sia rispettato il Ccnl e non siano perpetrate altre ingiustizie attraverso ennesime eccezioni; che sia garantito ai funzionari giudiziari qualificati, con esperienza pluridecennale negli uffici giudiziari e in possesso dei titoli e requisiti richiesti, il diritto di partecipare alle procedure selettive di accesso al profilo di direttore e a quelle di accesso all'area delle elevate professionalità".