Medico timbrava e usciva, Ordine contesta la diffusione dai dati

In merito all'episodio che riguarda il medico dell'ospedale Regina Margherita indagato per truffa e sospeso dal servizio, l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino "si chiede se fosse essenziale per un'informazione completa alla popolazione divulgare anche dati e immagini personali del collega, in una fase ancora dedicata alle indagini e alla verifica di quanto accaduto", come viene riportato in una nota. "Per sgombrare il campo da ogni equivoco: questo ordine - aggiunge l'ordine - considererà ingiustificabile la condotta del proprio iscritto, nel caso in cui venisse accertata la veridicità dei fatti contestati, e se necessario adotterà tutti i provvedimenti disciplinari previsti dal codice di deontologia medica. Detto questo, non sembra opportuna e appare come una violazione della persona l'esposizione mediatica di un individuo prima che una sentenza certifichi effettivamente la realtà dei fatti".