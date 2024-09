Torino Città Presidenziale, consegnato oggi il riconoscimento

Torino è da oggi una Città Presidenziale, riconoscimento assegnato dagli Stati generali del patrimonio italiano ai luoghi dove sono nati e hanno vissuto i presidenti della Repubblica. Il capoluogo piemontese è stato insignito del titolo in quanto luogo di nascita e di laurea di Giuseppe Saragat, ma anche di Carla Voltolina, moglie di Sandro Pertini. Un legame con la città rafforzato anche dall'incarico di rettore dell'Università ricoperto nel 1945 da Luigi Einaudi. Alla cerimonia in Sala Rossa la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, ha sottolineato come questo riconoscimento sia "un'attestazione ulteriore del contributo che Torino ha dato alla storia nazionale. Un riconoscimento che è un'educazione civica itinerante per entrare nella consapevolezza di cosa rappresenti la figura del presidente della Repubblica in Italia". Ad evidenziare che "Torino è una città che vuole celebrare la sua storia, ma che conosce l'importanza di guardare con speranza e determinazione al futuro", il sindaco Stefano Lo Russo, per il quale "essere tra le Città Presidenziali ci sprona tutti a diffondere i valori che queste importanti figure hanno incarnato. Seguendo l'esempio di Saragat - ha concluso - possiamo continuare a fare di Torino un esempio di eccellenza e progresso, in sintonia con i principi della Costituzione e soprattutto con i valori europei". Al termine della cerimonia sono stati firmati l'accordo istitutivo del premio "Giuseppe Saragat", con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino e l'accordo istitutivo del premio "Carla Voltolina Pertini".