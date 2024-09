Nursind Piemonte, a ospedali sicuri si aggiunga lavoro dignitoso

"Leggere del braccialetto mi ha fatto un po' senso e francamente mi ha intristito parecchio perché sta diventando veramente surreale questa situazione dichiara Francesco Coppolella, segretario regionale del NurSind. Veramente siamo arrivati al punto di mettere un braccialetto al personale sanitario? Abbiamo un serio problema in Italia allora che dovrebbe imporre alla politica scelte e azioni più complesse rispetto alla sola e legittima richiesta degli operatori di garantire la sicurezza". È quanto si legge in una nota del sindacato di categoria. "Si sta creando una preoccupante frattura - aggiunge Coppolella - sempre più complicata da ricucire e non è cosi insolito leggere sui social 'si vede che se lo meritavano', alle notizie che giornalmente si leggono. Una frattura con i cittadini con i quali invece dovremmo essere alleati e chiedere insieme a loro condizioni di lavoro dignitose per garantire una assistenza dignitosa. Spiace che a seguito di politiche che hanno devastato il sistema sanitario siamo individuati noi come i nemici da insultare o da aggredire e quindi da difendere come se fossimo noi la causa dello sgretolamento di un servizio che una volta era autorevole e rispettato, nel quale i cittadini riponevano la loro fiducia". "Quindi a un'operazione ospedali sicuri per garantire la sicurezza degli operatori ne faccia seguire una altrettanto importante che garantisca condizioni di lavoro dignitose. Non possiamo essere noi il parafulmine di uno stato che non investe sulla sanità e sui i suoi professionisti, lanciando di fatto messaggi poco rassicuranti e trasmettendo poca fiducia".