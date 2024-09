Movida a Torino, una denuncia e multe per sette locali

Una denuncia per il porto abusivo di un coltello e otto multe a locali pubblici sono una parte del bilancio dei controlli svolti dalle forze dell'ordine a Torino la scorsa notte nelle zone interessate dalla movida. Le persone identificate sono state 173. Per tre di loro è scattata una sanzione amministrativa per consumo di hashish; sei grammi della medesima sostanza stupefacente sono stati sequestrati a carico di ignoti. Fra i sette locali multati, uno in piazza Vittorio Veneto aveva violato le prescrizioni in materia di occupazione del suolo stradale. Un'altro, via Matteo Pescatore, è stato sanzionato due volte. I controlli sono stati svolti da Polizia di Stato, polizia municipale, carabinieri e guardia di finanza a San Salvario, Vanchiglia, Quadrilatero romano, piazza Vittorio, via Matteo Pescatore.