Cub a insegnanti, boicottate festival Giovani-Adulti a Torino

Un invito a boicottare il Festival Giovani-Adulti, in programma a Torino dal 25 al 27 settembre, perché si tratta di una rassegna che "tende a orientare le giovani generazioni in senso nazionalista e militarista", arriva dal sindacato Cub Scuola università e ricerca con un appello rivolto agli insegnanti: "rifiutarsi di portare le proprie classi e "proporre una cultura radicalmente diversa da quella che vogliono imporci". La rassegna è organizzata dall'associazione Fiori di Ciliegio e ha il sostegno della Regione Piemonte. Sono previsti laboratori, workshop, convegni e attività artistiche, culturali e sportive per gli studenti. Il tema è "il corpo" perché, come si legge sul sito dell'evento, "sui corpi si dà battaglia, dei corpi si discute nei talk show e sui giornali, sui corpi si misurano le grandi sfide della politica che non a caso diviene biopolitica". Secondo la Cub "basta leggere il programma per avere un'idea del reale taglio dell'iniziativa". "E' vero - è il testo di un comunicato - che non tutti i relatori sono riconducibili alla destra e al militarismo ma è anche vero che il militarismo è il piatto forte dell'iniziativa e che chi non è allineato svolge il tipico ruolo di foglia di fico".