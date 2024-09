Jovanotti con Baricco alla festa dei 30 anni della Scuola Holden

Lorenzo Jovanotti è stato l'ospite a sorpresa della festa per il trentesimo compleanno della Scuola Holden. Dopo la lezione del preside Alessandro Baricco, che ha letto e commentato il racconto Il gorgo di Beppe Fenoglio, il cantautore è salito sul palco e ha dialogato con Baricco sulla loro trentennale amicizia e sul legame tra musica e scrittura, narrazione ed energia. citando capolavori come la Cappella Sistina e i dipinti di Modigliani. Poi Jovanotti ha imbracciato la chitarra e e ha accennato alcuni pezzi significativi del suo repertorio, tra i quali Penso positivo, Mi fido di te e Ragazza magica, ripercorrendo gli ultimi tre decenni della sua carriera. Alla festa sono stati invitati tutti i 3.500 ex allievi che hanno frequentato la Holden dal 1994 ad oggi, oltre a docenti, scrittori e scrittrici che sono passati nelle aule in questi anni. I festeggiamenti sono iniziati già ieri sera con il dj set del diplomato e scrittore Maurizio Amendola, e con l'allestimento di un photo booth e un video booth nell'atrio della Scuola per documentare e raccontare le vite di chi ha studiato, lavorato e insegnato alla Holden. Subito dopo la performance di Lorenzo Jovanotti sono partite le grancasse della BandaKadabra Orchestra, una fanfara itinerante che si è spostata tra la Scuola e il quartiere Borgo Dora, anch'esso in festa. Dall'8 febbraio la Scuola Holden è entrata interamente a far parte del Gruppo Feltrinelli con la costituzione del Polo Feltrinelli Holden.