Expo agricola a Siracusa, Piemonte presenta le sue eccellenze

La Regione Piemonte partecipa con un ampio spazio espositivo e un programma di presentazione delle sue eccellenze agroalimentari a DiviNazione Expo 24, che si tiene a Ortigia-Siracusa da sabato 21 a domenica 29 settembre 2024 in occasione del vertice dei Ministri dell'Agricoltura del G7. Martedì 24 settembre, alle 19, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida visiterà lo stand del Piemonte accolto dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore al Commercio, Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni. L'assessore Paolo Bongioanni partecipa sempre martedì 24 alle 9.30 al Teatro Comunale di Siracusa al Confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee insieme al ministro Lollobrigida e alle 15.30 alla riunione Agricoltura, Pesca e Territorio della commissione Politiche Agricole della Conferenza delle regioni. "La presenza del Piemonte all'Expo assieme a ministri, esperti e opinion leader di tutto il mondo - spiegano Cirio e Bongioanni - rappresenta una vetrina straordinaria per far conoscere le produzioni d'eccellenza del cibo piemontese. Ma è anche un momento di confronto per affrontare insieme le sfide e gli indirizzi da imprimere alle politiche agricole, in un mondo in cui locale e globale, cambiamento climatico, livelli decisionali, competitività e sostenibilità sono sempre più interconnessi e richiedono sempre più consapevolezza. All'Expo presentiamo il Piemonte agricolo del 2024, con aziende più grandi, più giovani, più al femminile, più bio. E illustriamo al Ministro le nostre politiche regionali di sostegno, vicine agli agricoltori e attente alle sfide dei cambiamenti".