Astm: Autostrada del Futuro alla Climate Week di New York

Astm Group, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione e player globale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia applicata alle infrastrutture, porta l'innovazione italiana alla Climate Week NYC. Nell’ambito dell’area tematica “Mobility, Transportation and Sustainable Travel” del Nest Climate Campus (24-26 settembre), forum che vuole promuovere iniziative di sostenibilità a favore dell’economia circolare, delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili, Astm Group presenterà il progetto dell’Autostrada del Futuro connessa, resiliente e sostenibile, della quale la A4 Torino-Milano è l’espressione. Sarà la prima autostrada in Europa green e hi-tech.

L'evento è stato organizzato con il coordinamento del Ministero Affari Esteri e della Agenzia ICE, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a New York. "Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia a un evento di rilievo globale come la Climate Week - commenta Umberto Tosoni, amministratore delegato di Astm - che ci dà l'opportunità di contribuire alla definizione di un futuro più sostenibile, a beneficio di tutti. In questo contesto, presenteremo la nostra visione dell'Autostrada del Futuro: connessa, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Un modello infrastrutturale che vogliamo esportare anche nel mercato statunitense delle concessioni a cui guardiamo con grande attenzione, con un particolare focus alle nuove Express Lane autostradali". Il progetto sta trasformando la Torino - Milano in "un'autostrada digitale, resiliente e sostenibile, tra le più avanzate d'Italia e d'Europa e che rappresenterà un vero e proprio laboratorio per la transizione ecologica e digitale". Si basa tra l'altro su una nuova pavimentazione 'sostenibile', sulla raccolta e il riuso delle acque piovane, su ampia tecnologia applicata alla mobilità.