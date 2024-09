Conticelli (Pd), GiovaniAdulti è un'iniziativa propagandistica

"Il festival GiovaniAdulti, ben lungi dall'essere un confronto e un approfondimento rispetto alle politiche giovanili e alle politiche attive sui territori socialmente ed economicamente più fragili, è una carrellata di titoli che rimandano, immagino volutamente, alla distorsione propagandistica del mens sana in corpore sano dei regimi assolutisti, come quello fascista, il discobolo nel logo è significativo a questo proposito". Lo afferma in una nota Nadia Conticelli, consigliera regionale del Piemonte del Pd, a proposito del festival delle periferie che si svolgerà nei prossimi giorni a Torino. "I ragazzi, nelle scuole come nelle periferie, hanno bisogno di cultura vera, di continuità negli interventi di opportunità educative da attuare in rete con gli enti educativi dei territori, scuole, i servizi sociali, il terzo settore - continua Conticelli-. I titoli degli interventi sono espliciti: dai 'maschi contro femmine' alla scuola di cavalleria". "Politicamente, inoltre, vigileremo sul finanziamento erogato all'associazione di un consigliere dello stesso partito politico dell'assessore e che è già incorsa in rilievi per analoghe iniziative propagandistiche con contributi nella Circoscrizione 5, tanto da rinunciare al contributo proprio per l'iniziativa Giovani Adulti lo scorso anno, come emerso anche in una Commissione di controllo di gestione del Comune di Torino". Conticelli ha annunciato che sulla vicenda il Pd presenterà un'interrogazione.