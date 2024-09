URNE VIRTUALI

Schlein riduce le distanze da Meloni. Forza Italia bagna il naso a Salvini

Scende sotto i cinque punti il divario tra FdI e Pd. Cala, rispetto a inizio settembre il Movimento 5 Stelle (10,5%), tallonato dal partito dei Berlusconi (9,7%), sempre più seconda forza del centrodestra. Cresce il giudizio positivo sul Governo

Torna sotto i 5 punti il divario fra Fratelli d’Italia (28,4%) e Partito Democratico (23,5%), secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24. Scende rispetto a inizio settembre il Movimento 5 Stelle (10,5%, calo dello 0,6%), avvicinato da Forza Italia (9,7%), sempre più seconda forza del centrodestra davanti alla Lega (8,2%). In lieve calo Avs (6,8%), mentre sono in crescita tutti i partiti centristi, con Azione (3,7%) che resta davanti a Italia Viva (3,1%) e +Europa (2,4%). Gli astenuti e gli indecisi sono al 44,9% (+9,7%). Il giudizio positivo sull’operato del governo è al 41% (+2% rispetto all’ultima rilevazione), quello negativo al 52% (-1%)