Directa: +78% l'utile netto e +17,9% conti attivi nel semestre

Il consiglio di amministrazione di Directa Sim ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024. I conti attivi al 30 giugno sono 92.132, in aumento del 17,9% rispetto al 31 dicembre 2023, a riprova del percorso di crescita che ha riguardato la società. Il valore complessivo degli asset dei clienti ha confermato la tendenza di forte rialzo, superando per la prima volta la quota di 5 miliardi, attestandosi al 30 giugno 2024 al valore di 5,712 miliardi di euro (+22% in sei mesi). Il margine di intermediazione è stato di 18,65 milioni, in aumento del 35,3% rispetto al primo semestre 2023 che, con 13,78 milioni, era già stato il miglior semestre per la società. L'utile netto è stato di 6,7 milioni, con un incremento del 78,1% rispetto al valore del primo semestre 2023 che era stato di 3,8 milioni. Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è stato pari a 41,18 milioni, +9,43% rispetto al valore del 31 dicembre 2023 che era stato di 37,63 milioni, risultando il più alto livello mai raggiunto dalla società. "I risultati del primo semestre 2024 sono di grande soddisfazione e certificano una forte crescita economica e patrimoniale della società che ha consentito di segnare nuovi record. Il numero di clienti prossimo ai 100.000 e il valore degli asset a circa 6 miliardi di euro rappresentano un elemento di solidità strutturale per proseguire, anche in futuro, nella stessa direzione. Siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro fin qui svolto ma al tempo stesso siamo consapevoli che ci attendono nuove importanti sfide per continuare nel nostro percorso virtuoso iniziato circa 30 anni fa" commenta l'amministratore delegato Andrea Busi.