CRONACA VERA

Incidente d'auto per Cirio, motociclista in ospedale

Il governatore era alla guida della sua auto su una strada tra le colline di La Morra. Nello scontro ha avuto la peggio la coppia che viaggiava su una moto. L'uomo ha subito un'operazione al nosocomio di Verduno ma è in miglioramento

Nella serata di ieri, attorno alle 19.30, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è stato coinvolto in un incidente stradale su una strada tra le colline di La Morra tra due auto, una delle quali guidata dal governatore che stava recandosi alla sua azienda agricola, e una moto su cui viaggiava una coppia. “L’esatta dinamica dell’incidente è in corso di approfondimento da parte dei periti – spiega Cirio –. Io fortunatamente sono rimasto illeso, le due persone che viaggiavano a bordo della moto hanno purtroppo riportato ferite e sono state ricoverate all’ospedale di Verduno per ricevere le cure necessarie. A loro in questo momento va il mio pensiero e il più sincero augurio di pronta guarigione”. La donna è stata dimessa in giornata, mentre l’uomo ha subito un intervento ma è in progressivo miglioramento.