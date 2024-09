Torino: uccide la moglie davanti ai figli piccoli

Una donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera, 23 settembre, poco prima della mezzanotte, a Torino. Il delitto è avvenuto in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano. I carabinieri del nucleo radiomobile torinese sono intervenuti presso la casa della donna, di origine tunisina, dove era stato segnalato un violento litigio familiare. I militari hanno trovato la donna gravemente ferita da una coltellata; trasportata in ospedale dal 118 è morta poco dopo. I carabinieri hanno accertato che la donna sarebbe stata colpita dall’ex coniuge, tunisino 48enne, che l’avrebbe colpita davanti ai figli minori e si sarebbe dato alla fuga. L’uomo è stato rintracciato quasi subito e sottoposto a fermo. Quindi è stato portato in carcere al Lorusso e Cutugno.