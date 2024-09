Rentrée con Torino Magazine

Dicono che… tra i soliti noti e quelli che si vogliono far notare, sia stata grande festa, ieri sera, nel foyer del Teatro Regio per la “Rentrée” celebrativa di Torino Magazine. Politici e professionisti, prenditori e imprenditori, vipperia e morti di fama, compresi gli immancabili imbucati: tra gli oltre cinquecento presenti all’happening non mancava proprio nessuno. A fare gli onori di casa c’era il sovrintendente Mathieu Jouvin, che ha introdotto la serata assieme ad Andrea Cenni e Guido Barosio, anima e cuore del magazine subalpino.

Al bar servivano tartine e bollicine per una serata rimasta frizzante fino alla fine grazie alla musica pop che ben s’inseriva nel contesto aulico dov’è la lirica, tradizionalmente, padrona di casa. Sul piccolo palco allestito per l’occasione si sono avvicendati la vicesindaca Michela Favaro, accompagnata dalla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, l’assessore regionale Andrea Tronzano, il numero uno del Cus Torino Riccardo D’Elicio, il presidente di Altec Fabio Massimo Grimaldi, l’ex senatore e presidente della Regione Enzo Ghigo, oggi a capo del Museo del Cinema, il prezzemolino Giampiero Leo. E tanti sono stati i nomi evocati tra le eccellenze di un territorio che Torino Magazine racconta ormai da 36 anni: su tutti Silvio Vigliaturo, l’artista del vetro, che a Chieri ancora conserva dimora e bottega.