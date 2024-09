Missione in Vietnam del sindaco Lo Russo

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è in missione istituzionale in Vietnam per partecipare al secondo Friendship Dialogue sul tema "Cooperazione internazionale a livello locale per la promozione delle industrie innovative verso uno sviluppo sostenibile" e al quinto Forum Economico su invito di Phan Van Mai, presidente del Comitato del Popolo della città di Ho Chi Minh. "Tra le nostre città - dice - c'è un accordo di collaborazione che occasioni come questa contribuiscono a rafforzare e sviluppare. In questa visita abbiamo modo di scambiarci idee e considerazioni su argomenti centrali della possibile cooperazione tra i nostri territori, su temi come sostenibilità, servizi pubblici, automotive, innovazione tecnologica e università". Lo Russo ieri è stato impegnato in incontri bilaterali con la viceministra agli Esteri vietnamita Nguyễn Minh Hằng e i rappresentanti della Città di Ho Chi Minh, nel corso dei quali sono stati affrontati i diversi ambiti di collaborazione. Poi ha preso parte ad una cerimonia commemorativa al mausoleo del presidente Ho Chi Minh, mentre oggi parteciperà alla Conferenza dei Sindaci con i rappresentanti delle città e organizzazioni internazionali di tutto il mondo con cui la città vietnamita intrattiene rapporti di collaborazione. L'incontro terminerà con la sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti con cui le città partecipanti si impegnano a lavorare per promuovere uno sviluppo industriale all'insegna della transizione ecologica e della sostenibilità. Nel pomeriggio, poi, il sindaco sarà alla cerimonia di inaugurazione dell'Ho Chi Minh City Friendship Symbol, un talk pubblico nel corso del quale i protagonisti dell'Economic Forum incontreranno gli studenti degli atenei della città. Mercoledì, infine, è in programma il quinto Ho Chi Minh City Economic Forum, focalizzato sulla sostenibilità del settore economico e produttivo.