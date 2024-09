Nomisma: Andrea Bontempi nuovo direttore generale

Il Consiglio di amministrazione di Nomisma, riunitosi sotto la presidenza dell'Ing. Maurizio Marchesini, ha deliberato la nomina, con decorrenza immediata, del Dott. Andrea Bontempi quale nuovo Direttore Generale della Società. Andrea Bontempi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, si distingue per una carriera trentennale come partner in primarie società di consulenza, con una comprovata competenza nel Consumer & Industrial Market ed esperienze internazionali nei processi Amministrazione Finanza e Controllo e Supply Chain. Ha gestito progetti complessi di trasformazione e ottimizzazione in settori strategici come automotive, beni strumentali, utilities e beni di largo consumo. Ha, inoltre, gestito processi di integrazione post-acquisizione da operazioni di Private Equity. Già docente presso l'Università e la prestigiosa Bologna Business School, ha maturato una significativa esperienza nel supportare la crescita delle risorse interne. Al Direttore Generale, che opererà a diretto riporto del CDA, è attribuita la responsabilità di gestire e coordinare le strutture aziendali di Nomisma con l'obiettivo di portare un contributo in termini di competenze ed esperienza in grado di rafforzare ulteriormente il posizionamento aziendale su un mercato in continua evoluzione, valorizzando e dando centralità alle persone, che da sempre rappresentano il principale punto di forza e risorsa strategica della società. Oltre all'implementazione della strategia aziendale secondo gli obiettivi definiti dal CDA, si occuperà dell'identificazione di nuove opportunità di mercato e di crescita, contribuendo allo sviluppo delle relazioni con clienti, partner commerciali e fornitori. Al contempo, il CDA di Nomisma ha preso atto della scelta di Luca Dondi dall'Orologio di rimettere le deleghe, dopo 11 anni in cui ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato, portando un contributo concreto e significativo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo della Società, con una crescita di ricavi e margini operativi nonché un ulteriore consolidamento del prestigio e della reputazione del brand sul mercato.