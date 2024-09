Ideologia gender

Dicono che… sia per la noia di non avere nulla ancora di cui discutere, nonostante siano ormai trascorsi i fatidici cento giorni dall’inizio della legislatura, o forse la smania di ottenere un trafiletto sui giornali. Fatto sta che in Piemonte Fratelli d’Italia ha deciso di protocollare un ordine del giorno contro la diffusione della “ideologia gender” nelle scuole, la vera piaga di una regione che per il resto funziona in ogni aspetto. Primo firmatario il cuneese Claudio Sacchetto che, prima di sviluppare certi feticismi, s’occupava di agricoltura. “Ma davvero non hanno niente di più importante da fare?” li canzona la collega grillina Sarah Disabato, evidentemente sottovalutando il problema.