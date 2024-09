Turismo, numeri in crescita in provincia di Alessandria

Dopo gli ottimi risultati del turismo nel 2023, la provincia di Alessandria continua a registrare numeri e percentuali interessanti su tutto il territorio, superando nel primo semestre 2024 quelli regionali. I movimenti turistici crescono del +4,8 negli arrivi e +11,3 nei pernottamenti, con un aumento di italiani ed esteri. I dati dell'Osservatorio Turistico - lanciato con Visit Piemonte, Unioncamere e Regione - hanno lo scopo di supportare lo sviluppo dei movimenti e di nuovi prodotti legati a esperienze innovative con una forte attenzione al tema della sostenibilità. "Avendo questi dati a disposizione - spiega Roberto Cava, Alexala (Agenzia turistica locale) - possiamo capire con maggiore cognizione di causa in che direzione stia andando il turismo sul territorio e costruire un'offerta che insista là dove si trovano i migliori margini di attrattiva, o che potenzi gli elementi che hanno ancora spazio per crescere". "Enogastronomia e offerta culturale sono gli spin-off sui quali abbiamo fatto leva -- aggiunge l'assessore regionale Marina Chiarelli - puntando sul grande potenziale del territorio alessandrino che sta vivendo un momento di importante crescita e consolidamento nel panorama regionale e nazionale. Si è saputo fare rete promuovendo le eccellenze di vicinato e valorizzando le peculiarità". "Aumentano i turisti non solo dai mercati consolidati di Germania, Svizzera, Francia e Benelux, ma - precisa Beppe Carlevaris, presidente Cda Visit Piemonte - anche della Spagna e dagli Usa (+18%). Segno inequivocabile dell'impegno dell'Atl, degli operatori e del buon lavoro che si sta svolgendo nella promozione".