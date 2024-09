Scienza in festa, torna la Notte europea dei ricercatori

Il mondo della scienza si prepara alla festa annuale della Notte Europea dei Ricercatori: laboratori e centri di ricerca sono pronti ad aprire le porte per l'edizione 2024, in programma il 27 settembre. Migliaia gli eventi dedicati a grandi e piccoli, tra giochi, mostre, esperimenti e spettacoli, con il comune obiettivo di far conoscere al pubblico risultati e sfide della ricerca scientifica. La Notte dei ricercatori è, infatti, il più grande evento di sensibilizzazione scientifica in Europa, con oltre 1,5 milioni di visitatori ogni anno e 25 paesi coinvolti. Anche quest'anno, l'Italia si conferma come il oaese più ricco di iniziative: centinaia quelle previste in più di 80 città. "Festeggiamo la ricerca scientifica, illuminiamo la Notte": è l'invito del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Lasciatevi coinvolgere, conoscere è una festa", aggiunge: "è una festa di tutti, perché ogni scoperta è un passo avanti. Il nostro Paese - conclude Bernini - è tra quelli che, ogni anno, hanno dimostrato più fantasia nell'immaginare eventi". Per gli appassionati dello spazio, al Centro europeo per l'osservazione della Terra (Esrin) dell'Agenzia Spaziale Europea, a Frascati, sarà possibile incontrare gli astronauti italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa, mentre nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma si potrà ammirare il più grande meteorite marziano in mostra, con l'accompagnamento musicale della band dell'Asi. L'astronomia è protagonista degli eventi organizzati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica: a Cagliari, ad esempio, offrirà l'occasione di visitare il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, a Napoli è previsto un percorso scientifico alla scoperta del cielo notturno e a Firenze una visita guidata alla scoperta di simboli e riferimenti astronomici nascosti nei monumenti e nelle opere d'arte della città. E non mancheranno neanche quiz virtuali di astronomia, astrofisica ed esplorazione spaziale. Gli eventi promossi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche coinvolgono oltre 25 città e, accanto al vasto programma di eventi in presenza,è in programma un collegamento da remoto con la stazione italo-francese Concordia, in Antartide. Avverrà in simultanea a Roma, Milano e Genova e sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube di 'Sharper Night'. A chi ha voglia di esplorare il mondo della fisica, invece, sono dedicate le numerose attività organizzate anche quest'anno dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: dalle esplorazioni del sottosuolo ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso al gioco da tavolo in programma a Genova per esplorare i primi 20 minuti di vita dell'universo, senza dimenticare la 'escape room' di Perugia, che offre un'immersione pratica nel funzionamento di un acceleratore di particelle, i caffè scientifici sparsi per la città di Torino, o le cacce al tesoro e i labirinti virtuali in Piazza Unità d'Italia di Trieste. Anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia offrirà la possibilità di esplorare tanti temi: dai satelliti che osservano il nostro pianeta (Bologna) a come vengono registrati i terremoti (Ferrara), dai Campi Flegrei (Napoli) alla meteorologia spaziale (L'Aquila). Il viaggio proposto dall'Enea, invece, racconterà le ultime novità su tecnologie energetiche, economia circolare, cambiamenti climatici e molto altro, coinvolgendo i quattro centri di Brasimone (Bologna), Casaccia (Roma), Portici (Napoli) e Trisaia (Matera). L'associazione Frascati Scienza, tra le altre cose, farà perdere i visitatori nel 'Labirinto della Vita e della Scienza' di Ariccia e porterà i partecipanti alla scoperta dei magici animali di Harry Potter insieme al divulgatore Willy Guasti, alias Zoosparkle. Interessanti anche gli incontri previsti dalla Fondazione Inf-Act: dal tiro a segno che usa i patogeni come bersagli (Pavia) alla scoperta dei microrganismi che abitano la pelle umana (Torino), fino alla lotta alla zanzara tigre (Napoli).