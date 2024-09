Giansanti presidente del Comitato agricoltori europei

Massimiliano Giansanti è stato eletto presidente del Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole che rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori in Europa. Già vicepresidente dell'organizzazione, Giansanti è l'attuale presidente di Confagricoltura. "Congratulazioni al nuovo presidente eletto per il nuovo mandato a capo dell'organizzazione degli agricoltori dell'Ue", scrive l'associazione via X.