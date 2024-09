Findomestic, intenzioni d'acquisto italiani +7,9% a settembre

Le intenzioni d'acquisto degli italiani a settembre 2024 crescono del 7,9%, terzo mese consecutivo di incremento, pur rimanendo 10 punti sotto il livello di settembre 2023. Secondo l'Osservatorio mensile Findomestic di settembre, la percentuale di chi mette l'inflazione in cima alla lista dei propri timori cala di 7 punti, ma salgono le paure per il riscaldamento globale e i conseguenti eventi catastrofici ambientali, "che per la prima volta dall'inizio dell'anno - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio - generano più ansia del calo del potere d'acquisto". Ristrutturazioni (+24,7%), motoveicoli (+20,4%) e mobili (+19,3%) sono i settori che evidenziano una crescita più vivace delle intenzioni d'acquisto, ma non sono gli unici comparti che guadagnano terreno. Nel comparto dell'efficientamento energetico domestico in vista dell'inverno si registra un crescente interesse per le pompe di calore (+20%) e per gli impianti di isolamento termico (+8%). Mentre all'interno dello stesso settore sono in controtendenza caldaie (-24,1%), infissi (-9,2%) e fotovoltaico (-8,8%). L'Osservatorio di Findomestic registra andamenti contrastanti anche nel segmento elettrodomestici con i piccoli in crescita (+8,6%) e i grandi in calo (-2,1%). In ambito tecnologico prosegue il trend positivo della telefonia (+5,2%) mentre calano le intenzioni d'acquisto di tablet (-6,5%), Tv (-3,4%) e Pc (-1,6%). Dopo l'estate, cresce ancora il desiderio di attrezzarsi per fare sport (+5,2%), mentre cala fisiologicamente la percentuale di chi è intenzionato ad acquistare un viaggio (-15,1%).