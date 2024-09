CREDERE, OBBEDIRE, CURARE

"In Sanità fascio tutto io"

L'assessore meloniano della Regione si presenta come "capo politico della Sanità piemontese". Una minchiata sesquipedale che scatena lazzi e frizzi nel mondo politico e tra gli operatori del settore. Immortalata in un VIDEO meme che gira di chat in chat

Tanti nemici, tanto onore. Che poi, più che nemici gli ignoti autori del video in cui prendendo a spunto una frase su cui all’assessore alla Sanità Federico Riboldi è scivolata un po’ la frizione, sembrano inguaribili burloni. “Io, come capo politico della sanità piemontese…” l’incipit un po’ “eccessivo” nella descrizione del suo ruolo che il Fratello d’Italia offre il ghiotto destro per quella colonna sonora infarcita di immagini di colui che quel Tanti nemici, tanto onore pronunciò, mani sui fianchi e mento in alto, nel discorso di Roma del 1931.

Come sia venuto in mente a Riboldi di definirsi in quel modo è un mistero, come quello che avvolge l’origine del filmato che sta circolando di chat in chat, anche se più d’uno suggerisce di guardare proprio verso quegli ambienti sanitari, dove la sorpresa di scoprire che c’è un “capo politico” non sarebbe stata poca. Dopo i roboanti annunci sul futuro dei direttori generali delle Asl, ora di fronte a quell’autodefinizione mai sentita prima, tra manager e dirigenti della sanità piemontese corre un brivido lungo la schiena al pensiero della scelta per le prossime nomine con il salto nel cerchio di fuoco. Chissà chi è che mina alla credibilità della Regione?