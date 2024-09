Uccise l'ex moglie davanti ai figli, convalidato l'arresto

Resta in carcere Alaya Abdelkader Ben, l'uomo di origini tunisine di 48 anni, accusato di aver ucciso l'ex moglie Roua Nabi, connazionale di 34 anni, a Torino, lunedì sera. Il gip del Tribunale del capoluogo piemontese ha convalidato l'arresto e ha confermato la custodia cautelare. L'omicidio si era consumato in appartamento alla periferia della città, dove la donna viveva insieme due figli, di 12 e 13 anni. L'uomo, che indossava il braccialetto elettronico per un provvedimento di divieto ad avvicinarsi alla vittima, al culmine di un litigo ha colpito con un coltello Roua al petto, davanti ai figli.