Fratelli, addio

Dicono che… anche nella finora monolitica pattuglia meloniana siano iniziati i primi smottamenti. Problemi dovuti soprattutto alla crescita repentina, assicurano i beneinformati, che assieme a tanto entusiasmo ha moltiplicato ambizioni e pretese, non sempre adeguatamente soddisfatte. È così che a Novara, terra in cui domina indiscusso il ras Gaetano Nastri, Fratelli d’Italia ha dovuto registrare la prima defezione: il consigliere comunale Maurizio Nieli ha infatti annunciato la fuoriuscita dal gruppo per trasferirsi in quello misto. Pare abbia lamentato di non essere stato sufficientemente valorizzato puntando il dito contro la gestione “verticistica” del partito.