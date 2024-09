Alessandria vota per eleggere presidente e consiglio Provincia

Domenica di voto per il rinnovo della presidenza e del consiglio della Provincia di Alessandria. Alla rilevazione delle 12, Palazzo Ghilini fa sapere che l'affluenza è stata del 38,20%. Complessivamente sono 2.123 - tra sindaci e consiglieri dei 187 Comuni del territorio - i chiamati alle urne. Una consultazione che arriva dopo la nomina del presidente uscente Enrico Bussalino (Lega) ad assessore regionale. Si vota fino alle 20, nel seggio centrale di Alessandria (23 comuni) e nelle sottosezioni di Acqui Terme (27), Casale Monferrato (42), Novi Ligure (30), Ovada (16), Tortona (40), Valenza (9). La sfida è tra Luigi Benzi per la lista 'La Provincia dei Comuni', sostenuta da FdI, Lega e FI, e Domenico Miloscio con 'Uniti per la Provincia di Alessandria e il suo territorio' con Pd, M5S, Italia Viva, Azione e Civiche. Scrutini dalle 9 di domani, lunedì 30 settembre.