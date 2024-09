Berlusconi: Zangrillo, continua a ispirare nostro percorso politico

"Oggi il nostro presidente Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 88 anni. Grazie ai suoi insegnamenti e ai suoi valori continua ogni giorno ad illuminare il nostro percorso politico e ad ispirare la nostra azione di governo". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "Un ringraziamento speciale a Poste italiane per aver emesso nella giornata di oggi il francobollo in ricordo di Silvio Berlusconi", aggiunge Zangrillo. "Una iniziativa - sottolinea - che conferma la straordinarietà del nostro presidente, il cui ricordo si rafforza ogni giorno nella coscienza di tutti noi". "E' per me un grande privilegio essere parte della comunità politica di Forza Italia. Perché penso che abbiamo una straordinaria ed indelebile eredità da custodire e da dover tramandare ai nostri ragazzi. A noi il compito di continuare a scrivere questa bellissima storia d'amore per l'Italia. Tanti auguri lassù", conclude.