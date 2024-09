GLORIE NOSTRANE

Cirio, Chiorino e Bongioanni: Lollobrigida nel triangolo delle bermuda

Missione in Piemonte del ministro, reduce dal G7 di Siracusa accompagnato dalle polemiche per l'outfit informale. L'irritazione verso i giornalisti: "Se siete qui per commentare il look fatevi da parte". Brindisi finale a Terra Madre del cognato d'Italia

“Se siete qui per commentare il look, mio e del presidente Cirio che è sempre impeccabile, chiedo ai giornalisti di mettersi di lato”. Non nasconde l’irritazione, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, oggi al Parco Dora di Torino per la chiusura della 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto We are Nature, dopo la polemica social scoppiata per un evento del G7 di Siracusa, a cui ha preso parte sfoggiando un outfit piuttosto informale: bermuda militari, camicia e scarpe da ginnastica rigorosamente tricolore.

A chi gli ha chiesto un chiarimento ha spiegato: “C’erano le persone del pubblico e c’eravate voi” giornalisti “un po’ assembrati. Allora ho pensato che i giornalisti che volevano parlare di cose serie e conoscere gli argomenti che trattava questa conferenza stampa potessero stare davanti, quelli che invece volevano parlare di gossip o di altro magari potevano stare un po’ dietro. Era per cercare di organizzare i lavori e permettere a tutti di vedere, e a quelli che fanno il loro lavoro - dal mio punto di vista in maniera qualitativamente elevata - di vedere e sentire meglio. Gli altri basta che sentono quello che si dice sotto gli ombrelloni e lo riportano”.

Attorniato da quasi tutto lo stato maggiore piemontese di Fratelli d’Italia – la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, gli assessori Paolo Bongioanni e Maurizio Marrone, la pasionaria nera Augusta Montaruli, il segretario regionale Fabrizio Comba – l’ex “cognato d’Italia” è stato accolto dal governatore Alberto Cirio con il quale ha scambiato qualche battuta sul padel, passione condivisa da entrambi e che a Cirio è costato di recente un occhio nero. Tradizionale tour tra gli stand enogastronomici, scontati panegirici alle eccellenze agricole nazionali e strali a carne sintetica e vini senza alcol.