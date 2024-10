Io sto con gli ippopotami

Dicono che… sia rimasto deluso chi s’aspettava un annuncio in grande stile. Nel giorno del suo commiato dalla direzione del dipartimento, davanti a un bicchiere di bollicine, il professor Raffaele Caterina ha confermato a mezza bocca l’intenzione di candidarsi a rettore dell’Università di Torino, ma considera ancora prematuri i tempi per una dichiarazione ufficiale. Un atteggiamento più compassato rispetto alla sua rivale Laura Scomparin, l'altra giurista che ambisce a succedere a Stefano Geuna al punto che, dopo esserne stata per cinque anni la vice, ha sentito il bisogno di dimettersi per evitare scomodi accostamenti vista l'impopolarità di cui gode l'attuale Magnifico in scadenza. Dai suoi colleghi (una quindicina di "fedelissimi") anche qualche pensiero: in particolare uno zaino e due riproduzioni di ippopotamino, il suo animale portafortuna. Oggi invece è stato il giorno della nuova direttrice, la professoressa Valeria Marcenò: il mazzo di fiori che le ha fatto recapitare, pare sia costato qualche stucchevole accusa di sessismo al povero Roberto Caranta.