Calcio e fatture false a Novara: indagato ex vicesindaco di FdI

Caressa, attuale consigliere dei meloniani, è coinvolto nel blitz della Guardia di Finanza nei confronti dei fratelli Presta, finiti in carcere. Uno dei due è presidente della NovaRomentin che milita in serie D. L'accusa: producevano falsi crediti Iva per compensare debiti reali

C’è anche Franco Caressa, consigliere comunale di Novara per Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco della città di San Gaudenzio, tra coloro che sono stati coinvolti nel blitz che questa mattina ha portato all’arresto l’imprenditore Guido Presta, della NovaRomentin, che milita nella serie D di calcio, e del fratello Ivan Presta.

due imprenditori, rispettivamente di 39 e 42 anni, oggi residenti in Svizzera, sono accusati di false fatturazioni emesse per creare un credito Iva inesistente poi utilizzato per compensare debiti reali. Operazioni, a quanto pare, condotte con l’ausilio di una rete internazionale di società create ad hoc e gestite da collaboratori e prestanome. Nell’ambito dell’operazione la Guardia di finanza di Milano, col coordinamento della Procura europea, ha arrestato quattro persone e compiuto un sequestro preventivo di oltre 97 milioni di euro, con perquisizioni eseguite a carico di 16 persone e di due aziende attive nel campo delle telecomunicazioni. Oltre ai fratelli Ivan e Guido Presta, sono finiti ai domiciliari due dei loro principali collaboratori, abitanti a Novara: Giuseppe Lisciando e Maria Giovanna Pezzullo, 68 e 45 anni.

L’inchiesta del pm della Procura europea, Sergio Spadaro, condotta con gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria e dell’Ufficio antifrode dell’Agenzia delle Entrate ha portato alla scoperta di un circuito di false fatture nel settore del commercio di traffico dati internazionale VoIP, la tecnologia che consente agli utenti di effettuare chiamate vocali tramite Intranet, con l’obiettivo di evadere strutturalmente l’Iva sfruttando la non imponibilità di alcune operazioni di acquisto e rivendita dei dati all’interno del mercato comunitario Ue. Già ad ottobre 2023, in esecuzione di un’ordinanza e un decreto di sequestro del gip di Milano Anna Magelli, erano stati sequestrati 53 milioni di euro a una società emiliana dell'energia, la Cura Gas & Power (Cgp) di Faenza che sarebbe stata una delle beneficiarie finali della frode per sanare il “dissesto” dovuto alla crisi del gas. All’epoca era finito in manette il 44enne Angelo Catalano, broker milanese residente a Canobbio in Svizzera, che sarebbe stato il “dominus” del sistema basato sull’acquisto senza Iva nel mercato comunitario di traffico dati e traffico internazionale da parte di società fantasma, “cartiere” o “missing trader” che poi rivendono i dati a “società filtro”, con l’Iva, e il “preordinato scopo di non pagare” la tassa al fisco, tanto da poter offrire sul mercato prezzi sottocosto. Le investigazioni successive delle fiamme gialle hanno permesso di ricostruire ulteriori anelli della catena, fra cui i due fratelli Presta, imprenditori residenti in Svizzera, amministratori di fatto delle società cartiere e gli altri due soggetti del novarese che si occupavano di reclutare e coordinare le teste di legno a cui intestare la rappresentanza legale delle società come prestanome. Le false fatture a oggetto “traffico dati” transitavano da conduit estere, cartiere e società filtro italiane, per poi raggiungere le società beneficiarie della frode fiscale in Italia che, rivendendo alle prime società estere, attraverso un’operazione non imponibile Iva, abbattevano il proprio debito fiscale dando vita a quello che gli inquirenti definiscono un “nuovo carosello di fatture false”.